"Big Brother Famosos" estreou-se há apenas uma semana, mas os concorrentes já sentem saudades dos familiares e amigos. Esta quarta-feira, dia 5 de janeiro, a 'voz' do reality show da TVI apoiou Catarina Siqueira num momento difícil.

"Posso? É só para lhe dizer que vai dar tudo certo. Vai mesmo. Um beijinho", disse a 'voz' à concorrente de "Big Brother Famosos".

O momento foi elogiado pelos espectadores nas redes sociais. Na sua conta no Instagram, Cristina Ferreira também destacou as palavras da 'voz' do reality show. "Daqui a pouco começa a festa mas quis deixar aqui este momento. Para mim, dos mais bonitos de sempre do 'Big Brother'", frisou.

Veja o vídeo: