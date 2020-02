"Recebemos um convite da FOX e do Salvador para fazermos uma série nossa, de seis ou sete episódios. Uma coisa sobre o grupo, com as dinâmicas do grupo, etc, etc. No fim da segunda temporada, decidimos dizer às pessoas que estávamos todos chateados. E antes do primeiro espetáculo da nova temporada, queríamos mostrar tudo o que aconteceu entre uma data e a outra - entre o último espetáculo da segunda temporada e o primeiro da terceira. Nós estávamos todos chateados, todos de costas voltadas... e andávamos a fazer terapia para resolvermos os nosso problemas. Então, a série chama-se 'EGO' porque foi pelo nosso ego e pelo ego dos outros que tivemos de trabalhar para nos voltamos a dar todos", conta Guilherme Fonseca ao SAPO Mag.

O humorista explica ainda que "é 100% ficção". "Para quem não vê [os Roda Bota Fora], a série é sobre um grupo de comediantes e amigos que se chateiam de várias maneiras diferentes e que têm de fazer terapia", explica.

"Se a grande maioria dos grupos de humor terminam, porque não intervir antes? É sob esta premissa que o coletivo de humor Roda Bota Fora decide submeter-se a uma terapia de grupo com a ajuda de um profissional da área. Ao longo de seis episódios vai ser possível acompanhar o processo terapêutico deste grupo", explica a FOX.

Ao SAPO Mag, Guilherme Fonseca recorda ainda como nasceu o grupo e o projeto. "O nosso produtor e o Pedro Sousa, que é um dos humoristas do grupo, tiveram a ideia de fazermos dez minutos de stand-up comedy cada um e um jogo. Mas não sabia muito bem fechado o jogo. Ou seja, partiu deles mas depois fomos todos para um café beber umas imperiais, bater bolas e chegámos ao formato que as pessoas podem ver hoje em dia", conta, acrescentando que a "nova temporada tem uma surpresa".

A nova temporada do Roda Bota Fora arrancou no dia 10 de fevereiro. Esta segunda-feira, dia 17, o grupo volta a subir ao Teatro Villaret, em Lisboa. O único espetáculo com bilhetes disponíveis é o dia dia 24 de fevereiro.