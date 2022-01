"Ozark" começa a dizer adeus a 21 de janeiro, data da estreia da quarta e última temporada. Esta época será a mais longa da aclamada série da Netflix, contando com 14 episódios - as anteriores tinham dez cada - que serão apresentados em duas partes, ambas de sete capítulos. A data de estreia dos sete episódios finais ainda não é conhecida.

Depois de ter revelado o teaser, em outubro do ano passado, a plataforma de streaming divulgou esta semana o trailer da quarta temporada, que deixa no ar um novo acordo entre o casal protagonista e o líder do cartel para o qual trabalha, uma ameaça que pode vir da própria família e um acidente de carro a prometer um dos momentos mais tensos da série:

"A nova temporada vai marcar o capítulo final da jornada da família Byrde da vida suburbana de Chicago para a atividade criminal nas Ozarks", anunciou a Netflix.

"Uma temporada mais longa significa mais problemas para os Byrde", avançou Jason Bateman, que além de protagonista é um dos realizadores e produtores executivos da série dramática - e venceu um Emmy de Melhor Realização por um dos episódios que dirigiu.

A terceira temporada de "Ozark" estreou-se em 2020 e voltou a ser um caso de aplauso crítico enquanto aumentou a popularidade.

Além de Jason Bateman e Laura Linney, a série conta com Julia Garner (vencedora do Emmy de Melhor Atriz Secundária numa Série Dramática pelo papel), Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Jason Butler Harner ou Peter Mullan.

A ação centra-se num empresário norte-americano (Jason Bateman) e na sua mulher (Laura Linney), que se mudam de Chicago para um resort no Missouri. "Nesta série negra, uma família tenta adaptar-se à sua nova vida depois de se mudar para uma comunidade em Ozark, onde se veem envolvidos num mundo de dinheiro sujo", explica a Netflix.

Bill Dubuque, argumentista de filmes como "O Juiz" ou "The Accountant - Acerto de Contas", estreou-se na série como showrunner.