No início de junho, "Dance of Dragons", o quinto livro da saga "As Crónicas de Gelo e Fogo" que inspirou "A Guerra dos Tronos", celebra 10 anos. Desde então, os fãs da história dos Sete Reinos esperam que George R.R. Martin termine e lance o sexto livro, "Winds of Winter".

Apesar de nos livros a narrativa ainda estar em aberto, a produção da série da HBO escolheu um final para os protagonistas dos Sete Reinos. Em entrevista ao canal WTTW, George R.R. Martin lamentou que série tenha chegado ao fim antes dos livros e adiantou que irá escrever um novo final para a saga. "Quando começaram a série, já tinha quatro livros à venda e o quinto saiu assim que a série começou, em 2011. Tinha uma vantagem de cinco livros. E estes são livros gigantescos, como vocês sabem. Nunca pensei que me iram alcançar, mas alcançaram. Surpreenderam-me e ultrapassaram-me e isso tornou-se um pouco estranho — porque agora, a série ficou à minha frente, e foi em direções um pouco diferentes", contou o autor. Apesar de George R.R. Martin ter colaborado com os guionistas, a série seguiu o seu próprio rumo. Na entrevista, o escritor garantiu que está a trabalhar no sexto livro e que a sua saga irá contar com um novo final. "Terminei um novo capítulo ontem, outro há três dias e um outro na semana passada. Mas não, isso não significa que o livro vai estar terminado amanhã ou publicado na próxima semana. Vai ser um livro enorme e ainda tenho um longo caminho a percorrer", esclareceu. Já o sétimo e último livro da saga será "A Dream of Spring". Segundo vários rumores, R.R. Martin ainda não começou a escrever o último volume de "As Crónicas de Gelo e Fogo".