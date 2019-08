"As pessoas procuravam pacotes que pudessem usar para toda a família e isso não havia no mercado, apenas era possível fazer subscrições individuais", explicou Tiago Silva Lopes, o diretor de produtos e serviços B2C da Altice Portugal, durante a conferência de apresentação deste pacote que agrega filmes, séries e desporto.

O CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, salientou também que "a área de conteúdos vai continuar a ser uma aposta. É uma estratégia do grupo, tal como o anúncio da parceria com a Amazon Prime deixa claro".

MEO Filmes e Séries: AXN, AMC, Cinemundo e... BBC

créditos: MEO

O MEO passará a ter a partir de hoje disponível um novo serviço de consumo não linear de filmes e séries, o MEO Filmes e Séries, que contará com séries dos canais AXN e AMC, com a animação do Cartoon Network e com filmes da distribuidora Cinemundo.

A grande novidade no catálogo deste serviço vem do Reino Unido: foi fechada uma parceria com a BBC para incluir no catálogo as produções do canal britânico, desde clássicos como "'Allo, 'Allo" ou "Blackadder" a produções mais recentes como "Guerra e Paz" ou "Parade's End".

Dos canais AXN estarão disponíveis algumas das séries de maior audiência em Portugal, como "Chicago Fire", "The Good Doctor" ou "Absentia". Sob a chancela da AMC será possível ver no MEO Filmes e Séries, por exemplo, "The Son", com Pierce Brosnan no papel de protagonista.

Do catálogo de filmes fazem por agora parte as fitas distribuidas em Portugal pela Cinemundo, como "Jackie", que valeu uma nomeação ao Óscar a Natalie Portman, ou a comédia "Mães à Solta 2".

O serviço disponibiliza várias das séries antes da sua transmissão em canais lineares e estreia filmes em primeira janela, ou seja, depois de terem passado pelo cinema e antes de chegarem aos canais de televisão.

Apesar de não adiantar mais detalhes, a Altice confirma que mais novidades deverão chegar em breve ao serviço e diz-se disponível para trabalhar novas parcerias para enriquecer o catálogo.

Ver vários jogos ao mesmo tempo no mesmo ecrã com o "multiview"

créditos: MEO

Disponível também a partir de agora está a experiência "multiview", que permite que os adeptos de futebol assistam em direto, em simultâneo e no mesmo ecrã aos vários jogos de futebol das maiores competições.

A plataforma permite que o espectador navegue entre todos os jogos disponíveis e veja no mesmo ecrã até quatro partidas ao mesmo tempo.

Desde 2016 - lançada que pela ocasião do Euro - que o MEO oferece também a possibilidade de, durante a transmissão em direto de jogos, se aceder a uma linha temporal com os momentos mais relevantes, assinalados em tempo real, e escolher qualquer um para revisão imediata. Com esta funcionalidade, os utilizadores podem, assim, rever todos os golos, lances perigosos, entre outros conteúdos.

A experiência "multiview" poderá ser usada em jogos transmitidos pela Eleven Sports e pelos canais SportTV, mas de forma separada, ou seja, o espectador não poderá juntar no mesmo ecrã jogos de ambos os serviços.

De "Fleabag" a "The Marvelous Mrs. Maisel": Amazon Prime chega ao MEO

Depois da Netflix, as séries e os filmes da Amazon Prime Video vão chegar também ao MEO e o serviço passará a estar acessível através da box do serviço.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Altice anunciou uma parceria com o serviço de streaming, responsável por séries como "Transparent", "Fleabag" ou "The Marvelous Mrs. Maisel".

A parceria será lançada em primeira mão em França, seguindo-se, nos próximos meses, Portugal, Israel e República Dominicana. "Por agora, apenas em França, os clientes terão acesso a uma vasta oferta de títulos no Prime Video disponíveis em Ultra High Definition (UHD) e HDR", avança a Altice Portugal. Não foi ainda anunciada uma data de lançamento específica para Portugal.