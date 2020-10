A Acorn TV, o serviço de streaming da AMC Networks "com o melhor da televisão britânica e de outros países de língua inglesa," chega a Portugal esta quinta-feira, dia 1 de outubro. A plataforma está disponível no MEO e na NOS e conta "com um catálogo composto por séries de drama, mistério e comédia britânica".

Com um custo mensal de 2,99 euros e com conteúdos legendados em português, a Acorn TV é apresentada como "o maior serviço de streaming especializado em séries britânicas nos Estados Unidos", com mais de um milhão de assinantes.

Ao SAPO Mag, o diretor geral da Acorn TV promete um catálogo repleto de grandes produções. "Acorn TV é um serviço de streaming focado em dramas, mistérios e comédias de alta qualidade da Grã-Bretanha, mas não só. Temos também produções de outros lugares, como da Austrália. Temos produções de grandes criadores, com grandes guiões, grandes interpretações, com histórias únicas e que são contadas por atores fantásticos e que são bem conhecidos pelo público português", frisa Matthew Graham em conversa com o SAPO Mag.

Matthew Graham

O diretor geral da Acorn TV destaca ainda alguns dos conteúdos que podem ser vistos na plataforma de streaming de vídeo. "Temos, por exemplo, a série 'Doc Martin', que penso que seja bastante popular em Portugal, que é protagonizada por Martin Clunes. Temos também uma grande série de detectives, a 'Jack Taylor', protagonizada por Iain Glen, conhecido especialmente por ter participado em 'A Guerra dos Tronos'. Temos ainda adaptações de Agatha Christie no catalogo que estará disponível em Portugal, como é o caso de 'Agatha Christie’s Partners in Crime'. Temos ainda grandes comédias, como a produção irlandesa 'Finding Joy'", resume Matthew Graham.

Para os fãs de comédia britânica, a Acorn TV destaca ainda "Detectorists", série vencedora de um BAFTA com argumento e realização do protagonista Mackenzie Crook (“The Office – A Empresa”), ao lado de Toby Jones (“The Hunger Games: Os Jogos da Fome”), Rachael Stirling (“Código do Crime”) e Diana Rigg (“A Guerra dos Tronos”).

Lançar um novo serviço de streaming num mercado com vários concorrentes globais, como a Netflix, HBO Portugal ou o Disney +, é sempre um desafio. "Existe uma grande audiência que vê dramas de alta qualidade em todo o mundo e em Portugal. Trabalhámos com o nosso parceiro, a AMC Networks International, para o lançamento no sul da Europa. Temos uma ligação de longa data e, como sabem, é um fornecedor de televisão por assinatura de primeira linha", explica o diretor geral da Acorn TV, frisando que foram estabelecidos acordos com a MEO e a NOS. "Os nossos parceiros levam-nos até à sala de estar da audiências e vamos apresentar um grande produto que eles vão gostar. Estamos realmente entusiasmados", confessa, acrescentando que espera conquistar bons resultados em Portugal.

Segundo Matthew Graham, o serviço de streaming segue "com atenção o que as pessoas consomem e fornecemos a nossa programação em conformidade". "Fazemos grandes análises sobre o que as pessoas assistem, quando e com que frequência. Por isso, conseguimos criar um serviço que surpreende e que conquista os subscritores. Sabemos que os nossos clientes são diferentes, de demografias e regiões diferentes... mas têm em comum a paixão por histórias fantásticas, por boas personagens, por séries bem realizadas", sublinha.

Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, cerca de 800 mil portugueses subscreveram serviços de streaming entre os meses de fevereiro e abril deste ano. Para o diretor geral da Acorn TV, o confinamento provocado pela pandemia da COVID-19 veio acelerar algumas tendências. "Acho que a pandemia acelerou certas tendências, entre elas o aumento do consumo de serviços de streaming por assinaturas - ver conteúdos a pedido é, na minha opinião, uma forma incrível de os consumir.

"Se os serviços de streaming forem capazes de proporcionar essa comodidade, os consumidores vão continuar a subscrever e o crescimento irá continuar a um ritmo acelerado. Assim, este ano, registámos um enorme crescimento na Acorn TV", conta.