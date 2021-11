A contagem decrescente para o Natal já começou na Netflix e os subscritores já começaram a incluir filmes dedicados à quadra na sua lista. A comédia romântica "Love Hard", que se estreou no início do mês, tem-se destacado nas últimas semanas e conquistou o top diário do serviço de streaming - em Portugal, o filme ocupa o quarto lugar do ranking.

O filme é protagonizado por Nina Dobrev ("Diários do Vampiro"), Jimmy O. Yang ("Asiáticos Doidos e Ricos" e "Space Force"), Charles Melton ("Bad Boys Para Sempre") e Darren Barnet ("Eu Nunca").

Em "Love Hard", depois de encontrar o homem ideal numa aplicação, uma escritora de Los Angeles atravessa o país para o surpreender pelo Natal, mas descobre que ele não era quem ela pensava. "Sem sorte no amor, uma rapariga de Los Angeles apaixona-se por um homem do outro lado dos EUA e decide fazer-lhe uma surpresa no Natal, mas descobre que foi enganada por um perfil falso", adianta a Netflix.

"Contudo, a pessoa que lhe roubou o coração vive na mesma cidade que ela visitou, e o tipo que a enganou oferece-se para 'arranjar caldinho' entre os dois se ela fingir ser sua namorada durante as festas", resume o serviço de streaming.