Foi em abril que estreou no norte-americano Hallmark Channel o telefilme “Uma Pitada de Portugal”, com muito para chamar a atenção dos espectadores portugueses.

Além do título que já remete para o local da história, Duarte Gomes torna-se o primeiro ator português a ser protagonista de um filme no famoso canal de comédias românticas dos EUA.

Esta quarta-feira, a FOX Life anunciou a data da estreia portuguesa: 10 de setembro, às 18h00.

Filmado em localizações de Lisboa, Cascais e Sintra, a história acompanha Anna (Heather Hemmens, de "Hellcats", "If Loving You Is Wrong", "Roswell, New Mexico"), uma cozinheira recém-chegada a Portugal para filmar o último episódio de uma série de televisão de cozinha e viagens.

"Quando um famoso chef sai do seu programa de culinária, a sua cozinheira assistente, Anna é sugerida para o substituir. Sob os holofotes, Anna vai ter de fazer com que aquele programa seja o seu, contando com a ajuda do seu operador de câmara australiano, e do seu assistente de produção português. O início das gravações não corre como o previsto, mas a cozinheira tem a ideia de gravar fora do estúdio, indo até ao Mercado de Cascais no qual encontra Lucas (Duarte Gomes), o responsável pelo Mercado que acaba por se oferecer para a levar a conhecer a comida típica portuguesa. Será esta apenas uma simples aventura gastronómica?", resume a sinopse oficial.

No elenco surgem ainda atores como Luke Mitchell ("The Tomorrow People", "Agents of S.H.I.E.L.D.", "Blindspot", "Legacies", "Big Sky"), além de André Gago, Amy Louise Pemberton, Johnna Dias-Watson, Darren Day, Martina Laird, Michael Monicatti, Paulo Cardoso e Mário Ribeiro.

Com experiência em televisão, teatro e cinema, Duarte Gomes ganhou o prémio de Melhor Ator pelos Troféus de Televisão TV7 Dias pela série “Massa Fresca”. Foi o protagonista da famosa série infantil “As Pistas da Blue” e entrou ainda em produções tão variadas como “Morangos com Açúcar”, “Destino Imortal”, “O Bairro”, “O Beijo do Escorpião”, “Santa Bárbara”, “Jogo Duplo”, “Sim, Chef!”, “Vidas Opostas” e “Golpe de Sorte”. No cinema, foi Zé Cigano em “O Bairro”, realizado por Jorge Cardoso.

