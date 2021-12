"Quem é que não gosta de concurso de talentos? Eu claramente gosto, e este é muito diferente", diz Keke Palmer ao SAPO Mag durante uma entrevista virtual. A norte-americana de 28 anos, rosto habitual da marca Disney desde a infância que também se tem destacado como atriz e cantora, avança que "as pessoas vão ficar surpreendidas e até um bocadinho viciadas" com a nova série de competição da qual é a anfitriã.

"É muito divertida, envolve tudo aquilo de que gostamos no universo da Disney, ao lado de comida e arte", conta-nos ao descrever a proposta de "Foodtástico", cuja primeira temporada, de 11 episódios, já pode ser vista na plataforma Disney+.

"É um programa que as famílias podem ver juntas", acrescenta, até porque os universos não só da Disney, mas também da Marvel, Pixar, Lucasfilm e Marretas que inspiram os concorrentes cruzam gerações.

O desafio consiste na criação de esculturas de comida em grande escala, com cada episódio centrado numa saga diferente. O arranque talvez seja dos mais inesperados, partindo das aventuras de Homem-Formiga e Vespa, super-heróis dos Vingadores, numa sucessão de mundos que inclui os de "A Guerra das Estrelas", "O Rei Leão", "Toy Story", "Piratas das Caraíbas" ou "Carros", entre outros.

"Já tinha sido apresentadora antes, mas nunca de um programa competitivo como este, no qual as pessoas criam com uma perspetiva artística", conta Keke Palmer. "Ver como as pessoas colocam o seu coração e a sua técnica nisto na tentativa de vencer foi muito difícil de acompanhar, tendo em conta que não as podia ajudar. Mas tentei apoiá-las e encorajá-las".

"Toda a gente está no nível mais elevado"

Além da apresentadora, "Foodtástico" tem a presença regular de Amirah Kassem e Benny Rivera, os dois jurados.

"Não se trata só de confecionar cupcakes ou pastéis. É arte, mas a partir de comida. E é mágico, na verdade", sublinha a especialista em arte culinária. "Já vimos competições gastronómicas com concorrentes de níveis muito diferentes. Mas este é o 'Foodtástico', toda a gente está no nível mais elevado. Todos têm uma especialidade diferente. Alguns são profissionais do chocolate, outros com esculturas, outros com bolos", assinala a mexicana.

"Como não trabalham as mesmas áreas, é mesmo muito difícil compará-los. Num caso podemos encontrar uma personagem muito bem feita, noutro um cenário incrível. O Benny e eu chegámos a dizer, 'Isto não pode ser um puzzle? Não podemos juntar tudo e pronto?' (risos) Foi tão difícil para nós avaliar como provavelmente para eles de criar", recorda a autora do bem-sucedido livro de bolos "The Power of Sprinkles".

"É a primeira vez que vemos um programa assim na televisão norte-americana com um universo como o da Disney", destaca Benny Rivera ao SAPO Mag, reforçando o grau de exigência mantido nos episódios. "Todos queriam sempre ter mais tempo para criar ou aperfeiçoar. Como artistas, somos perfecionistas e nunca estamos satisfeitos, queremos sempre acrescentar ou mudar alguma coisa, torná-la melhor".

Amirah Kassem confessa que "é incrível ver como os artistas entram nesses universos e transformam os seus ambientes. E é ótimo ver como são fãs destas sagas. Não estão só a construir um barco de piratas. Estão a construir um barco dos Piratas das Caraíbas", exemplifica.

Universos pedidos

Embora as sagas percorridas na primeira temporada de "Foodtástico" sejam consideravelmente diversificadas, há muitas que tiveram de ficar de fora. Mas não por falta de potencial, salientam os jurados. "Gostava de ver o 'Frozen', porque há muito que se poderia fazer com gelo, criar peças espetaculares. Gostava muito de ver um artista especialista em gelo trabalhar esse universo", partilha Benny Rivera.

"Esperamos que haja uma segunda ou terceira temporada para podermos vir todos os filmes e personagens ganharem vida aqui", assume.

"Para mim seria um sonho ver o 'Coco', porque sou mexicana e adoro os mundos do Dia de los Muertos, das raízes do México, as cores do filme. Aliás, a minha filha chama-se Coco", diz Amirah Kassem.

Já Keke Palmer mostra uma predileção pelas aventuras de Mulan. "Fico muito expectante com a possibilidade de uma segunda temporada porque a Disney tem um catálogo enorme que pode continuar a inspirar estes artistas", aponta. Enquanto não há confirmação, a apresentadora acredita que a degustação desta leva inicial de episódios vai deixar os espectadores "com curiosidade de ver o que virá a seguir".