"Vai ou Racha" é a próxima aposta da TVI, confirmou o canal em comunicado."Não vai querer perder o formato onde todos os concorrentes arriscam o que têm em jogo e podem ganhar muito ou perder tudo", frisa a estação.

As novidades sobre o novo formato serão apresentadas esta sexta-feira, dia 20 de janeiro. Para já, o canal ainda não revelou quem irá conduzir as emissões do concurso.

"O formato consiste em vários tipos de jogos em que o apresentador 'oferece' dinheiro aos concorrentes em troca de um ou mais prémios escondidos atrás de uma porta. O risco é elevado, pois os concorrentes podem ganhar prémios valiosos ou levar para a casa aquilo que ninguém quer", acrescenta a TVI.

Não perca a estreia de “Vai ou Racha”, brevemente, na sua TVI.