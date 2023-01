A estreia da nova temporada de "Vale tudo", da SIC, marcou o regresso de alguns jogos populares do formato, como o "Cenário inclinado". A prova é descrita como uma "experiência única pela forma como movimentar-se num décor com uma inclinação de 22,5º pode tornar-se complicado e ao mesmo tempo engraçado para quem vê".

No programa, João Manzarra deu as ordens e César Mourão, Sofia Ribeiro, Inês Lopes Gonçalves e Renato Godinho deram vida aos personagens. "Tudo acontecia num gabinete esotérico. A queda inesperada de Sofia Ribeiro marcou a prestação do 'sofá de baixo'", resume a SIC.

"Quase que parti o cóccix", brincou Sofia Ribeiro durante a prova.

Veja aqui o vídeo.