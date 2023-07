A próxima temporada "The Voice Portugal" não irá contar com Vasco Palmeirim, confirmou o apresentador da RTP1 nas redes sociais.

"O 'The Voice Portugal' é um programa extraordinariamente especial para mim. Já são 10 anos a trabalhar num formato televisivo único, ao lado de uma pessoa que se tornou praticamente família e lançando nomes que hoje fazem parte do universo musical português", escreveu o apresentador nas redes sociais.

"Mas olhando para aquilo que vou fazer no canal, eu e a RTP chegámos a uma conclusão: este ano, não estarei ao lado da Catarina na condução do 'The Voice Portugal', para me dedicar a outros projetos", acrescentou.

Na publicação, Vasco Palmeirim deixou um "ate já" ao programa de talentos: "Custa-me muito. Não nego. Mas sei que é a decisão certa. E, acredito eu, apenas um até já".