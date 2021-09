O mais recente sucesso da Marvel "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" vai ficar disponível a 12 de novembro no Disney+.

A data também será designada como o "Dia do Disney+" e será um evento anual em que serão apresentadas novidades das marcas icónicas do serviço: Disney, Pixar, Marvel, "Star Wars", National Geographic e Star.

"Iremos surpreender as pessoas com ofertas e será algo anual. Este dia de reconhecimento concretiza a nossa missão de entreter, informar e inspirar fãs e famílias por todo o mundo, através do poder de contar histórias únicas, e irá tornar-se num evento anual que será amplificado por todas as nossas áreas de negócio", anunciou o diretor executivo da Disney Bob Chapek em comunicado.

"Jungle Cruise", a aventura de Dwayne Johnson e Emily Blunt, é outro título recente que vai ficar disponível gratuitamente para os subscritores.

"Sozinho em... Lar Doce Lar", um novo filme original que reimagina a popular saga "Sozinho em Casa", será outra estreia a 12 de novembro.

No dia de celebração também será lançada uma nova série de curtas originais da Walt Disney Animation Studios chamada "Olaf Apresenta", que mostra o adorável boneco de neve de "Frozen" a contar vários clássicos da Disney, à sua maneira; e a curta da Pixar “Ciao Alberto”, com personagens do filme deste verão, “Luca”.

A lista de lançamentos junta ainda uma curta "Os Simpsons" que homenageia as grandes marcas do Disney+; uma celebração especial sobre o lendário caçador de recompensas Boba Fett de "Star Wars" (a nova série "The Book of Boba Fett" chega em dezembro); e um especial sobre o Universo Cinematográfico Marvel que também vai deixar pistas sobre o futuro.

Os cinco primeiros episódios da segunda temporada de "The World According to Jeff Goldblum" (National Geographic) e "Dopesick", uma série original com michael Keaton (Star) são outras das ofertas que vão ficar disponíveis a 12 de novembro.