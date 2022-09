O serviço de streaming SkyShowtime chegou esta terça-feira, dia 20 de setembro, aos países nórdicos e até ao primeiro semestre de 2023 estará disponível nos Países Baixos, Península Ibérica e Europa Central e de Leste.

Segundo o The Hollywood Reporter, a plataforma chega a Portugal a 25 de outubro. Nas próximas semanas serão anunciados os preços para os novos mercados - por exemplo, o preço mensal da SkyShowtime será de 6,99 euros na Finlândia.

"O novo serviço de streaming da SkyShowtime anunciou hoje o lançamento oficial a 20 de setembro de 2022, levando pela primeira vez a sua oferta premium de entretenimento exclusivo e icónico a milhões de casas em toda a Europa", frisa o serviço de streaming em comunicado.

A SkyShowtime adianta que o pacote de conteúdos vai contar com "o melhor entretenimento dos melhores estúdios e contadores de histórias do mundo": "Com milhares de horas de entretenimento de qualidade para toda a família, o serviço terá uma vasta seleção das séries e filmes mais aguardados do mundo".

A plataforma sublinha que "irá apresentar as estreias televisivas exclusivas de filmes de primeira série da Paramount Pictures e Universal Pictures, os dois estúdios mais antigos de Hollywood e que, em conjunto, representam quase 50% das bilheteiras de Hollywood".

"Top Gun: Maverick","Downton Abbey: A New Era", "Mínimos 2: Ascensão de Gru", "Cantar 2" ou "Belfast" serão alguns dos filmes que vão estar disponíveis no serviço de streaming.

"Além disso, a SkyShowtime inclui novas séries de guiões premium, conteúdos para crianças e família e uma seleção de títulos de bibliotecas e conjuntos de caixas icónicos da Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios e Peacock, tudo em streaming num único local. A SkyShowtime também apresentará programação original local, documentários e especiais dos seus mercados", acrescenta o comunicado.

Monty Sarhan, CEO da SkyShowtime, sublinha que "a SkyShowtime é o próximo grande serviço de streaming para a Europa": "Estamos entusiasmados por os nossos clientes terem acesso exclusivo às mais recentes séries e estreias de filmes dos nossos estúdios icónicos e de renome mundial. Esperamos partilhar mais detalhes sobre as datas de lançamento para os nossos outros mercados e levar a SkyShowtime a ainda mais pessoas em toda a Europa".

"Estamos entusiasmados por lançar a SkyShowtime nos países nórdicos e estamos ansiosos por oferecer aos nossos clientes a melhor seleção de séries e filmes globais, tudo num único local", frisou a Diretora-Geral Regional da SkyShowtime para o Norte da Europa, Henriette Skov.

O serviço estará disponível diretamente para o consumidor através da aplicação SkyShowtime em dispositivos Apple iOS, tvOS, Android e através do website: www.skyshowtime.com