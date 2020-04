Prepara-se para ficar nostálgico: o serviço de streaming Peacock revelou esta quinta-feira, dia 16 de abril, o primeiro trailer da nova versão de "Já Tocou" ("Saved by the Bell", no título original).

Tal como revela o primeiro trailer, a série vai voltar a juntar alguns dos nomes originais do elenco: Mario Lopez (AC Slater), Elizabeth Berkley (Jessie Spano), Tiffani Thiessen (Kelly Kapowski) e Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris). Além destes, "Já Tocou" vai contar com novas personagens, interpretadas por atores adolescentes.

Veja o trailer:

"Já Tocou", série juvenil que marcou o fim dos anos 1980 e o início da década de 1990, estreou há 30 anos, a 20 de agosto de 1989. "Saved by the Bell", no título original, acompanhava um grupo de estudantes de um colégio, o Bayside High School. A série foi exibida em Portugal pela TVI, entre 1993 e 1996.

A nova versão de "Já Tocou" terá como showrunner Tracey Wigfield, argumentista, produtora e atria de "30 Rock" ou "The Mindy Project".

O serviço de streaming Peacock vai lançar também uma adaptação da série de ficção científica "Battlestar Galactica", a cargo de Sam Esmail (criador de "Mr. Robot"), que promete uma nova história integrada na mitologia da saga.