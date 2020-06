O ambiente dentro da 'casa' do "Big Brother" continua quente. Esta terça-feira, dia 23 de junho, Sónia discutiu de forma agressiva com Noélia e, ao final da tarde, as duas concorrentes foram chamadas ao confessionário para conversarem.

Nas redes sociais, a maioria dos espectadores esperava que Sónia fosse penalizada pelo seu comportamento. Alguns dos comentadores do reality show, durante a emissão do final da noite, também defenderam que a produção do programa da TVI deveria ter castigado a concorrente de Vila Nova de Gaia.

No Twitter, em Portugal, a hashtag #VergonhaTVI chegou rapidamente ao primeiro lugar dos temas mais comentados. As críticas ao canal multiplicam-se nas redes sociais.

Leia alguma das reações: