Nas duas semanas de campanha eleitoral, Ricardo Araújo Pereira recebeu em "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" vários dos candidatos.

"Foram duas semanas intensas de entrevistas no ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha: Especial Eleições’", frisa a produção do programa da SIC nas redes sociais. Vitorino Silva (Tino de Rans), Catarina Martins, Inês Sousa Real, Rui Rio, António Costa, João Cotrim Figueiredo, João Oliveira e Francisco Rodrigues dos Santos foram alguns dos convidados do humorista.

No Instagram, a equipa de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" recordou alguns dos melhores momentos da temporada.

Veja o vídeo: