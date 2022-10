Depois de terem batido recordes com "Dahmer", Ryan Murphy e Ian Brennan estão novamente a conquistar os espectadores com "Vigilante". A minissérie de terror estreou-se a 13 de outubro e lidera o top diário da Netflix em vários países, como Portugal, Espanha ou França.

A produção de sete episódios é descrita como "sinistra" e é baseada em factos verídicos. A primeira temporada acompanha a família Brannock que, depois de se mudar para os subúrbios de Westfield, em Nova Jérsia, começa a receber cartas assustadoras e anónimas.

"A família Brannock muda-se para a casa dos seus sonhos, mas depressa a sua vida se transforma num inferno. As cartas sinistras assinadas 'Vigilante' são apenas o princípio de uma sequência de revelações de segredos macabros do bairro. Inspirada numa infame história verídica passada na Nova Jérsia", resume o serviço de streaming.

No arranque da minissérie, Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) depressa se apercebem de que investiram todas as suas poupanças num bairro que é tudo menos acolhedor. "Além de uma excêntrica idosa chamada Pearl (Mia Farrow) e do seu irmão Jasper (Terry Kinney), que tem o estranho hábito de entrar na casa dos Brannock para se esconder, há ainda Karen (Jennifer Coolidge), uma agente imobiliária e velha conhecida de Nora que os faz sentir fora do seu elemento, e os vizinhos metediços Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale) que não respeitam os limites da propriedade", adianta a Netflix.

Veja o trailer:

"Mas o acolhimento gélido rapidamente se transforma num verdadeiro inferno quando o casal começa a receber cartas sinistras de uma pessoa que se identifica como 'Vigilante', levando os Brannock ao limite do terror e das suas forças e revelando os macabros segredos da vizinhança. Baseada numa história verídica passada em Nova Jérsia", remata o serviço de streaming.