Início da manhã, a umas dezenas de quilómetros do coração de Madrid, nos estúdios Alamo, arranca mais um dia de gravações de "Alta Mar", a nova série espanhola da Netflix - as filmagens começaram em outubro de 2018 e chegaram ao final no início de fevereiro. Mas este dia de gravações é um pouco diferente do habitual - jornalistas dos quatro cantos do mundo viajaram até à capital espanhola para conhecerem os bastidores e conversar com o elenco. O SAPO Mag também embarcou na visita e entrevistou os protagonistas.

A série centra-se num magnífico navio transatlântico lotado de passageiros que viajam da Europa para a América do Sul à procura de um futuro melhor e o enredo é focado em duas irmãs - Carolina (Alejandra Onieva) e Eva (Ivana Baquero), que são tão diferentes uma da outra quanto são inseparáveis- e no oficial Nicolás Sala (Jon Kortajarena), um homem colocado pelo destino no local errado à hora errada.

Durante a viagem, um indivíduo cujo nome não consta da lista de passageiros e de quem ninguém se recorda é assassinado. "Amor, intriga e uma teia de mentiras entrelaçam-se, a bordo de um navio que guarda um segredo terrível nas suas entranhas e onde cada camarote encerra uma história. Só uma coisa é certa: o assassino está a bordo", frisam os responsáveis pela produção.

"A série acontece num navio transatlântico que parte de Espanha até ao Brasil e decorre anos 1940. A história é centrada em duas irmãs que embarcam no navio à procura de uma nova vida. Lá conhecem outras personagens, como o oficial Nicolás Sala, o almirante do navio. Durante a travessia acontece um assassinato e, então, têm de investigar a origem do crime, a identidade do assassino. Começam a descobrir segredos obscuros e a série acompanha toda a viagem e os mistérios que vão sendo revelados", começa por explicar Ivana Baquero (“O Labirinto do Fauno”), uma das protagonistas da história, durante a visita aos estúdios onde decorrem as gravações da série.