"Fui feliz, a cereja no topo do bolo foi você [Manuel Luís Goucha] e quero que se saiba isso. Saio desta equação, mas o Manuel Luís não sai do meu coração", revelou a comentadora e advogada Suzana Garcia no "Você na TV" desta quinta-feira, dia 10 de setembro. "Nem a Suzana do meu. Eu não sabia que saia, estou a saber agora. Agora... como se sai daqui?", revelou o apresentador da TVI.

No programa da TVI, a advogada começou por explicar os motivos da sua saída. "No dia 1 de setembro, efetivamente, eu tive uma reunião com a coordenação que me convidou para continuar neste projeto. Quero agradecer o voto de confiança que me foi dado mais uma vez", revelou.

"Porém, a filha à casa torna e isso quer dizer que as condições que eu achava que faziam sentido para estar aqui neste programa, agora, na minha cabeça, o que faz sentido é eu seguir tudo aquilo que deixei para trás, que ficou em suspenso. Não estou a dizer que não a este projeto. Quero que percebam que eu não estou a dizer que não ao mentor deste projeto, que é a Cristina... estou a dizer que 'sim0 a mim, a tudo aquilo que ficou para trás", explicou a comentadora.

Veja aqui o vídeo.