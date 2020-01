Na emissão desta terça-feira, dia 28 de janeiro, do "Você na TV", Quintino Aires conversou com Leonor Poeiras e Raquel Matos Cruz sobre os elogios que se devem ou não fazer a um filho.

Durante a rubrica, Leonor Poeiras contou que elogiou o seu filho por ter "prescindido da hora de almoço” para fazer companhia a uma colega. "Parabeniza-se a criança, mas não é isso que faz o desenvolvimento dela", atirou Quintino Aires.

"Talvez vos choque mas os maiores psicopatas são altamente sedutores. (Não estou a falar do António) e por isso é que eles conseguem agarrar a presa", acrescentou. Leonor Poeiras não concordou com a tese do psicólogo.

Os ânimos elevam-se entre Leonor Poeiras e Quintino Aires. No 'Você na TV!', durante o 'Caderno de Apontamentos' e a propósito da questão 'Deve elogiar-se um filho?', Leonor Poeiras e o psicólogo discordam de forma bastante assertiva", explica a produção do programa na descrição da rubrica.

Veja aqui o vídeo.