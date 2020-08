Manuel Luís Goucha vai estar de férias nas próximas três semanas. No "Você na TV", o apresentador será substituído por Maria Botelho Moniz, que se despediu este fim de semana da edição comemorativa dos 20 anos do "Big Brother".

A apresentadora vai conduzir o programa das manhãs da TVI a partir desta segunda-feira, dia 3 de agosto. "Vou agarrar a enorme responsabilidade que me foi entregue para as próximas três semanas e que começa já amanhã", escreveu na sua conta no Instagram.

Antes de assumir a condução a solo do talk show, na passada sexta-feira, Maria Botelho Moniz estreou-se ao lado de Manuel Luís Goucha no "Você na TV". "Foco hoje é a palavra de ordem. Hoje estou ao lado do mestre Manuel Luís Goucha no 'Você na TV' e já sinto o peso da responsabilidade do que aí vem. Juntem-se a nós", escreveu Maria Botelho Moniz nas redes sociais.