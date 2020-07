"We Are Who We Are", nova série do italiano Luca Guadagnino, realizador de filmes como "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017) ou "Eu Sou o Amor" (2009), é uma das próximas grandes apostas da HBO. A produção, que se centra na vida de dois jovens norte-americanos que vivem numa base militar norte-americana em Itália, estreia em setembro e o primeiro teaser já foi revelado.

Amor, amizade, problemas da adolescência e crises de identidade são alguns dos ingredientes principais do drama. Os oito episódios vão seguir Fraser, jovem introvertido de 14 anos, e a confiante Caitlin.

O elenco da série conta com Chloë Sevigny ("Big Love"), Kid Cudi ("Westworld"), Jack Dylan Grazer ("Shazam!"), Alice Braga ("Rainha do Sul") e Spence Moore II ("All American"). Francesca Scorsese, filha do realizador Martin Scorsese, também faz parte do elenco principal da série da HBO.

Veja o teaser: