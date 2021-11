Joana Marques analisou a entrevista de Yeniffer Campos, concorrente do "Big Brother", a Manuel Luís Goucha na emissão desta quarta-feira, dia 3 de novembro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

"Votaram nela para sair da casa menos vigiada do país. Era a casa mais vigiada quando tinha muita audiência, agora já ninguém se lembra bem que estão pessoas lá dentro", gracejou a humorista no arranque da rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Tenho até medo que se esqueçam de os libertar no final do ano: 'ah, estamos a 7 de janeiro, temos de tirar os concorrentes da casa. Bom, vamos ao que interessa. Yeniffer foi a um programa que nunca passa de moda, o programa do Goucha", brincou.

Veja aqui o vídeo.