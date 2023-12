Tal como no Natal, os canais de televisão prepararam programação especial para os últimos dias do ano e o arranque de 2024.

Além da aposta em filmes, RTP1, SIC e TVI prepararam emissões especiais dos seus programas. Por exemplo, na note de 31 de dezembro, "The Voice Portugal" vai contar com uma gala especial na RTP1.

Para lá da TV, há novidades a chegar ao streaming, como "Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel", ou a estreia de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", na Amazon Prime Video.

Sexta, dia 29 de dezembro

BERLIM

Berlim (estreia)

Netflix. No spin-off de "La Casa de Papel", apenas duas coisas podem transformar um dia mau num grande dia: amor e uma grande quantia de dinheiro. São estas a grande motivação de Berlim durante os seus melhores anos, uma altura em que ele não tem sinais da doença e ainda não está preso na Casa da Moeda. É nesta altura que ele começa a preparar um dos seus assaltos mais extraordinários: fazer desaparecer 44 milhões em joias como se fosse um truque de magia. Para isso, ele pede ajuda a um dos três gangues com os quais já trabalhou.

Por Amor…

20h40, no canal Cinemundo. Protagonizado por Michelle Pfeiffer e Ashton Kutcher, o filme segue Walter, uma estrela em ascensão do wrestling universitário cuja irmã é brutalmente assassinada. Ao regressar à cidade natal, conhece uma mulher mais velha cujo marido também foi assassinado e a dor que partilham acaba por aproximá-los inesperadamente.

Joker (especial)

21h00, na RTP1. Nuno Markl e Cândido Costa são os concorrentes da emissão especial de "Joker", concurso apresentado por Vasco Palmeirim.

Velocidade Furiosa 8

21h30, no canal Hollywood. Agora que Dom e Letty estão em lua-de-mel, e Brian e Mia afastaram-se – e o resto do grupo foi exonerado – a equipa que corre o mundo encontrou algo semelhante a uma vida normal. Porém, quando uma misteriosa mulher seduz Dom para o mundo do crime, do qual parece não ser capaz de escapar, ele acaba por trair aqueles lhe são mais próximos, pondo-os à prova.

A Fada do Lar

23h30, na RTP1. Vera, mãe solteira com dois filhos pequenos, é obrigada a ter dois trabalhos para sobreviver depois do pai dos seus filhos ter desaparecido. De dia é caixa num supermercado e à noite trabalha num bar de striptease. A realização é de João Maia e o argumento de André Guerra dos Santos.

Sábado, dia 30 de dezembro

Da Série Divergente: Convergente

Da Série Divergente: Convergente

17h20, no canal Cinemundo. Adaptação do terceiro volume da trilogia de ação de Veronica Roth, 'Allegiant', no qual Tris e Four descobrem o que há para além dos muros que cercam Chicago.

Pagliacci - Cavalleria Rusticana

22h00, na RTP2. "Pagliacci" de Ruggero Leoncavallo e "Cavalleria Rusticana" de Pietro Mascagni são provavelmente os projetos duplos mais famosos da história da ópera. Estes dois pináculos da ópera italiana têm de tudo: amor, infidelidade, traição, ciúme e assassinato.

Irregular

À noite, na TVI. Filme realizado por Diogo Morgado e protagonizado por Pedro Teixeira e Maria Botelho Moniz. Gabriel é um homem de família feliz. A sua vida colapsa quando vê a filha ser raptada. Ao chegar a casa percebe que a mulher também foi sequestrada e que no seu lugar está agora outra mulher e uma criança que ele nunca viu.

Axel - O Meu Natal Live in São Paulo

23h39, na RTP1. O cantor e apresentador Axel celebra o Natal com um concerto especial que reúne os cancioneiros português, brasileiro e internacional - tradicionais da época natalícia. O concerto foi gravado ao vivo em São Paulo, com a presença de vários convidados especiais: Vanessa Jackson, Sienna, Rodrigo Teaser, Roberto Seresteiro, Analice Nicolau e Fernando Correia Marques.

Domingo, dia 31 de dezembro

Jojo Rabbit

As Aventuras do Dr Dolittle

16h00, na SIC. Baseado no homónimo desenho animado, criado pelos estúdios DePatie-Freleng Enterprises, em 1970, esta é a história de Doolittle, um veterinário que consegue falar com os animais e viaja pelo mundo para ajudá-los.

Jojo Rabbit

17h15, no canal Hollywood. Desvendando as ideias tóxicas do anti-semitismo e da perseguição do “outro”, o realizador Taika Waititi faz uma declaração contra o ódio entre a comédia e o drama. O filme valeu ao cineasta o Óscar de Melhor Argumento Adaptado.

Daniel Faria: O Silêncio e a Palavra

19h50, na RTP1. Uma obra documental que procura desvendar o que ficou por dizer sobre Daniel Faria (1971-1999). Da autoria da jornalista e realizadora Marlene Maia, o filme vive dos testemunhos de quem, em vida, foi mais próximo do poeta. Familiares e amigos que, com generosidade e emoção, o relembram, dando ênfase às suas virtudes.

29º Festival Internacional do Circo de Massy

17h30, na RTP1. Reconhecido mundialmente, o Festival Internacional de Massy Circus apresenta actuações tradicionais e modernas e atrai artistas de todo o mundo, que se apresentam perante um júri internacional composto por profissionais circenses.

The Voice Portugal - Especial Fim de Ano

21h00, na RTP1. Pela primeira vez, as melhores vozes adultas e kids vão estar em competição. E a ocupar as cadeiras do The Voice vamos poder ver Marisa Liz, Bárbara Tinoco, Fernando Daniel e Carlão.

Big Brother

21h30, na TVI. As portas da 'casa mais vigiada do país' vão abrir-se pela última vez este ano. Na gala apresentada por Cristina Ferreira, os espectadores vão conhecer o novo vencedor do reality show.

Vale Tudo (Especial Fim de Ano)

21h40, na SIC. Para a despedida a 2023, a SIC preparou uma emissão especial do programa "Vale Tudo".

Segunda, dia 1 de Janeiro

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Amazon Prime Video. Uma hilariante e emocionante aventura de ação e ficção científica acerca de uma exausta mulher chinesa de cidadania americana que parece não conseguir terminar os seus impostos. Realizado pela dupla Daniels e protagonizado por Michelle Yeoh, foi o grande vencedor da mais recente edição dos Óscares.

Missão Impossível: Fallout

Durante a tarde, na TVI. Ethan Hunt (Tom Cruise) e a sua equipa IMF encontram-se com alguns conhecidos aliados numa corrida contra o tempo, depois de uma missão mal sucedida.

Frozen 2 - O Reino do Gelo

14h15, na SIC. Porque será que Elsa nasceu com poderes mágicos? A resposta está a atormentá-la e a ameaçar o seu reino. Juntamente com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ela parte numa perigosa e memorável aventura. Em "Frozen - O Reino do Gelo", Elsa temia que os seus poderes fossem demais para o mundo. Em "Frozen 2 - O Reino do Gelo", espera que sejam suficientes.

Homem-Aranha: Sem Volta a Casa

18h15, na SIC. Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, a identidade do nosso herói amigo da vizinhança é revelada, colocando as suas responsabilidades de super-herói em conflito com a sua vida pessoal/normal e colocando em risco aqueles com quem se preocupa.

Harry Potter e o Cálice de Fogo

21h30, no AXN Movies. Nesta quarta adaptação das aventuras de Harry Potter, o jovem feiticeiro e os seus amigos terão que deixar para sempre a sua infância e enfrentar desafios maiores do que alguma vez imaginaram.

Pôr do Sol - O Mistério do Colar de São Cajó

22h15, na RTP1. A série de sucesso da RTP agora em formato de filme. Conhecemos a origem da família Bourbon de Linhaça e do seu bem mais valioso: o Colar de São Cajó que está na família há mais de 3500 anos e esconde segredos, maldições e uma lendária receita de bacalhau. Com um enredo recheado de drama, de crimes, de amor e de traições.