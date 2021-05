Zé Cabra foi um dos convidados da emissão desta segunda-feira, dia 17 de maio, de "Cristina ComVida". O cantor esteve à conversa com Cristina Ferreira sobre a sua carreira no mundo da música, recordando que que pagou a gravação e edição do seu próprio álbum.

"No 'Cristina ComVida', conversamos com Zé Cabra sobre os seus inícios na música. O cantor popular português revela que os outros achavam que ele cantava mal, mas que isso nunca o demoveu do seu sonho", resume a TVI.

No final da conversa, Cristina Ferreira desafiou Zé Cabra a interpretar "Deixei tudo por ela".

Veja o vídeo:

Veja aqui a atuação completa.