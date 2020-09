"Away", nova série "espacial" da Netflix, "Raised By Wolves", que acompanha um projeto de ficção científica, o regresso do concurso da TVI "Mental Samurai" e a nova temporada de "The Twilight Zone" são alguns dos destaques da semana. Conheça na galeria outras sugestões de séries, filmes, documentários e programas para ver no pequeno ecrã.

