"Emily em Paris" é a primeira aposta do mês da Netflix e promete levar os espectadores a grandes festas. Esta semana, poderá ver ainda o regresso de "Warrior", na HBO Portugal, a estreia de "Agradar, Amar e Correr Depressa", na RTP2, ou "The Walking Dead: The World Beyond", no canal AMC. Conheça na galeria todas as sugestões.

