Carolina de Deus promete dar que falar. A jovem de 21 anos editou o seu primeiro single na passada semana e tem conquistado fãs nas redes sociais. O tema "Talvez..." também já foi destacado pela equipa das manhãs da Rádio Comercial.

"Uma das vozes a ter em conta em 2022, a cantora e compositora de 21 anos, Carolina de Deus, natural de Lisboa, conta com influências variadas, que vão desde Amy Winehouse ou The Beatles, até Bárbara Tinoco, Jorge Palma ou António Zambujo. Autodidata no piano, deu aos 18 anos os seus primeiros passos na música no concurso televisivo La Banda, transmitido na RTP, no qual foi finalista", frisa a agência Primeira Linha em comunicado.

O primeiro single da artista, “Talvez...”, com letra e música da sua autoria, fará parte do EP de estreia previsto para o segundo trimestre de 2022.

A 26 de março, Carolina de Deus sobe ao palco do Auditório Carlos Paredes, em Lisboa. Os bilhetes serão disponibilizados para venda brevemente.

Veja aqui o videoclipe de "Talvez..."