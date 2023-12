Fernando Daniel venceu nas categorias de Melhor Artista Nacional e Melhor Música do Anos nos prémios promovidos pelo site Quinto Canal. Os galardões foram atribuídos pelo público.

"Vencedor de Melhor Artista Nacional e Melhor Música do Ano. Votos do público. Obrigado a todos que votaram e acreditam na minha arte", agradeceu o artista nas redes sociais.

No Twitter, surgiram várias reações negativas à vitória do cantor. "O sucesso incomoda. Mas só incomoda naqueles que são demasiado pequenos para respeitar as conquistas dos outros", respondeu.