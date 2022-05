A Disney antecipou o lançamento 'online' do "teaser trailer" da muito aguardada sequela de "Avatar", que chegou aos cinemas... em dezembro de 2009.

Com os personagens Na'vi a nadar nos oceanos e rasgando os céus do planeta fictício de Pandora, as imagens de "Avatar: The Way of Water" ("Avatar: O Caminho da Água", em Portugal) eram para ser lançadas apenas uma semana após o lançamento exclusivamente nos cinemas com as sessões de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

Após vários adiamentos, por atrasos da produção e da pandemia, a estreia de "Avatar: O Caminho da Água" está marcada para 16 de dezembro.

"Para onde quer que formos, esta família é a nossa fortaleza" é a frase da campanha do filme: segundo a sinopse oficial, a sequela decorre uma década após os acontecimentos do primeiro filme e conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e os seus filhos), os seus problemas, as longas distâncias que vão percorrer para se manterem a salvo, as batalhas que lutam para se manterem vivos, e as tragédias que suportam.

O filme realizado por James Cameron tem como principais protagonistas Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Esta será a primeira das quatro sequelas do filme que arrecadou 2,8 mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial entre 2009 e 2010.

Cada sequela terá a sua própria história e o seu próprio final, ainda que juntas venham a compor uma "unida saga épica", esclareceu o produtor Jon Landau no mês passado da convenção CinemaCon.