Paolo anda todos os dias de scooter. Uma manhã, atravessa um cruzamento com o sinal vermelho, é atingido por um camião e morre. Mas e, se por causa de um erro de cálculo do Paraíso, ele ainda tivesse uma hora e meia de vida? Uma hora e meia para aquilo que conta realmente, para estar com as pessoas que ama, os filhos, os amigos e apreciar as pequenas coisas da vida.

Mas será que conseguirá alcançar toda esta felicidade numa hora e meia?

A comédia de Daniele Luchetti (o mesmo de "O Meu Irmão é Filho Único" e "A Nossa Vida") com Pif, Thony e Renato Carpentieri, é exibida na 13ª Festa do Cinema Italiano a 10 de novembro às 20h00 no Cinema UCI El Corte Inglés.