O trailer de "28 Anos Depois" é um sucesso, mais o áudio de gravação com mais de 100 anos que acompanha as imagens e um breve plano que muitos acharam ser de Cillian Murphy, o protagonista do primeiro filme da saga.

Lançado na madrugada de terça-feira, já teve mais de 11 milhões de visualizações só no YouTube, com reações muito positivas às imagens e ao próprio trailer, por não revelar demasiado da história.

'Dá só o suficiente para intrigar, mas não para estragar' e 'quem o fez percebeu a arte há muito perdida dos trailers como devem ser' são comentários apoiados por milhares de fãs nas redes sociais.

Criado pela firma publicitária Buddha Jones e editado por Bill Neil (que explica a sua arte neste vídeo), o trailer mostra imagens de uma comunidade de sobreviventes atacada por zombies no mundo distópico que resultou do vírus da raiva que escapou de um laboratório há quase 30 anos, com as consequências que se viram nos clássicos de terror "28 Dias Depois" (2002) e "28 Semanas Depois" (2007).

VEJA O TRAILER.



O trailer tornou-se viral e isso estendeu-se ao áudio assustador de "Boots", um poema Rudyard Kipling de 1903, numa gravação feita pelo ator Taylor Holmes em 1915, que acompanha as imagens, elevando a expectativa para a estreia nos cinemas a 19 de junho de 2025.

Viral também foi um breve plano de um zombie a erguer-se que muitos fãs e imprensa sugeriram ser Cillian Murphy, o protagonista do primeiro filme: o vencedor do Óscar perdeu muito peso para "Oppenheimer", mas as maçãs do rosto sempre foram um dos seus atributos mais reconhecidos.

Mas o jornal britânico The Guardian revela que o 'infetado emaciado', como ficou conhecido, é um estreante chamado Angus Neill, descoberto pelo realizador Danny Boyle, que ficou muito impressionado com a sua aparência distinta.

“O Danny disse-me que sempre pensou em mim para o papel. Portanto, conhecemo-nos, demo-nos bem e aceitei participar. No set, tem uma habilidade extraordinária de nos hipnotizar e trabalhar com ele no filme foi uma experiência muito, muito intensa”, contou o negociante de arte e modelo.