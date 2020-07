A 9 de julho, no Wyoming, o jovem Bridger Walker, de seis anos, salvou a vida da irmã mais nova pondo a sua em sério risco ao colocar-se entre a menina e um cão, e, após ser mordido várias vezes na cara e na cabeça, ter agarrado na mão dela e fugido dali para fora, colocando-a em segurança. Mais à frente, terá dito “se alguém tinha de morrer, achei que devia ser eu”.

O menino levou cerca de 90 pontos, o seu rosto foi reconstituído por um cirurgião plástico e, quando já estava em casa, a sua tia Nikki Walker partilhou a sua história de coragem no Instagram, tagando vários atores que participaram nos filmes recentes da Marvel e indicando que um novo herói se tinha juntado às suas fileiras. Poucos dias depois, o post já tinha mais de meio milhão de “likes” e comovido meio mundo, com vários actores imortalizados no cinema como super-heróis da Marvel e da DC Comics a homenagearem o rapaz de diversas formas.

Tom Holland, o ator britânico que interpreta atualmente o Homem-Aranha no cinema, terá falado ao telefone com o rapaz, e Chris Evans, imortalizado como Capitão América, enviou uma mensagem em vídeo no Instagram a afirmar o estatuto de herói do jovem Bridger Walker.

Anne Hathaway, que interpretou a Catwoman no filme “O Regresso do Cavaleiro das Trevas”, disse no Instagram “Eu não sou uma Vingadora mas reconheço um super-herói quando vejo um. Só espero ter na minha vida metade da coragem que revelaste na tua, Bridger”, acrescentando ainda “Hey @markruffalo, precisas de um colega de equipa??”, tagando o actor que interpretou o Hulk nos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel.

Entretanto, a família de Walker também já foi contactada por outras estrelas, incluindo o próprio Ruffalo, Hugh Jackman, celebrizado como Wolverine, Zachary Levi, o protagonista de “Shazam” e os irmãos Joe e Anthony Russo, os realizadores dos dois últimos filmes dos Vingadores.