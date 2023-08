Margot Robbie prepara-se para receber um bónus astronómico por"Barbie", tal com aconteceu com Tom Cruise no ano passado, que terá sido compensado pelo sucesso de "Top Gun: Maverick" com mais de 100 milhões de dólares.

Entre salário e bónus de bilheteira, três fontes garantiram à revista Variety que a atriz australiano deverá receber cerca de 50 milhões de dólares (quase 46 milhões de euros à taxa de câmbio do dia) e ser a maior beneficiária a título individual do atual fenómeno nas bilheteiras.

Margot Robbie teve um papel decisivo tanto à frente como atrás das câmaras, pois foi a produtora do filme: foi ela que apresentou a sua versão do projeto ao estúdio Warner Bros e à Mattel, que já incluía a ideia de juntar a adaptação da icónica boneca ao grande ecrã com Greta Gerwig.

Numa entrevista que se tornou viral ao Collider, Margot Robbie revelou que disse aos responsáveis da Warner que os estúdios prosperaram bastante quando foram suficientemente corajosos ao juntar uma grande ideia e um realizador visionário, como "dinossauros e [Steven] Spielberg".

"E acho que lhes disse que iria fazer mil milhões de dólares, o que talvez tenha sido um exagero, mas tinha um filme para fazer, percebem?", recordou.

Não passaram dois meses sobre estas declarações e e as receitas de barbie superam os 1,2 mil milhões de dólares a nível global (excluindo alguns países muçulmanos) em menos de um mês de exibição, tornando-se o maior sucesso de sempre de uma mulher realizadora a solo.