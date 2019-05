O realizador já tem experiência no género pois fez "biopics" sobre Alfred Hitchcock, com Anthony Hopkins (2012), e Hervé Villechaize (ator da série dos anos 1970 "A Ilha da Fantasia") num telefilme da HBO "My Dinner with Hervé" (2018).

O próximo filme sobre um ícone da música estreia já esta semana nos cinemas: "Rocketman" retrata a vida louca de Elton John, interpretado por Taron Egerton.

Estão também em preparação filmes sobre Celine Dion e a "rainha do Soul" Aretha Franklin, interpretadas respectivamente pela francesa Valérie Lemercier e a vencedora do Óscar Jennifer Hudson.