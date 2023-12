Um cruzamento entre drama e ficção científica é a próxima proposta de cinema na parceria bem sucedida entre Adam Sandler e a Netflix.

A plataforma divulgou esta terça-feira um 'teaser' de 24 segundos de "O Astronauta" e anunciou o lançamento para 1 de março de 2024.

Carey Mulligan e Paul Dano também fazem parte do elenco, além de Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

"Em plena missão, um astronauta apercebe-se de que o seu casamento pode não sobreviver ao seu regresso à Terra. Desesperado por evitar que a sua vida se desmorone, ele aceita a ajuda de uma misteriosa criatura ancestral que descobre escondida nas entranhas da sua nave", resume a sinopse oficial.

Adaptação do livro “Spaceman of Bohemia”, do escritor checo Jaroslav Kalfař (inédito em Portugal), a realização é do sueco Johan Renck, mais conhecido e respeitado no mundo da publicidade e da música antes de se fazer notar em Hollywood com a realização de todos os episódios da minissérie "Chernobyl" (2019).