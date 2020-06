Chris Evans não deverá seguir o caminho de Chris Hemsworth, que deu o dito por não dito e assinou contrato para continuar a ser Thor no Universo Cinematográfico Marvel.

Em entrevista virtual no popular talk show de Graham Norton Show, o ator de 38 anos mostrou-se seguro de decisão de se despedir de Capitão América com "Vingadores: Endgame" em 2019.

O ator fez a estreia com "Capitão América: O Primeiro Vingador" em 2011 e a sua personagem passou o icónico escudo a Sam Wilson, o Falcão (Anthony Mackie), após viajar no tempo e finalmente concretizar o romance com Peggy Carter.

"Foi uma ótima jornada e saíamos tão bem que, na minha opinião, seria arriscado revisitá-lo. Foi uma experiência tão boa e acho que é melhor deixar assim", explicou.

A resposta parece ser mais definitiva do que a que deu em novembro, quando comentou com a colega Scarlett Johansson que "nunca se diz nunca", apesar de acrescentar que o corpo se queixava quando levantava de manhã e de demorar mais tempo a recuperar do esforço físico.