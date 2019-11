Não é "Música no Coração" ou "Do Céu Caiu Uma Estrela". De facto, é mais provável que a comparação mais apropriada seja "Assalto ao Arranha-Céus".

"Homem de Ferro 3" tornou-se "oficialmente" o filme natalício do Universo Cinematográfico Marvel.

A "confirmação" aconteceu com a chegada da plataforma de streaming Disney+: quando se faz pesquisa por "Christmas" [Natal], aparece nos resultados ao lado de, por exemplo, "O Conto de Natal dos Marretas" (1992) ou "O Estranho Mundo de Jack" (1993) (que se chama, no original, "The Nightmare Before Christmas").

Há mais de 30 anos que os fãs debatem apaixonadamente se o primeiro "Die Hard" é, além de um clássico do cinema de ação, apropriado para o Natal, uma vez que o polícia de Nova Iorque John McClane vai visitar a esposa em Los Angeles e é obrigado a entrar em ação quando terroristas invadem a festa natalícia que decorria na sede de uma empresa.

A história de "Homem de Ferro", de 2013, anda à volta da luta do Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) contra Aldrich Killian/Mandarim (Guy Pearce). No entanto, existem realmente vários elementos natalícios, incluindo o super-herói a trabalhar no seu laboratório ao som de "Jingle Bell Rock".