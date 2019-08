O trailer final de "Joker" foi divulgado esta quarta-feira, a poucas horas da antestreia mundial, após a cerimónia de abertura do Festival de Veneza.

O filme irá revelar Arthur Fleck e como se tornou o icónico vilão de Gotham City, com as últimas imagens a mostrarem um Joaquin Phoenix afastada das marcantes interpretações de Jack Nicholson e Heath Ledger (esta distinguida com o Óscar).

Palhaço durante o dia, comediante falhado à noite, arrasado de tal forma pela brutal Gothan em 1981, será esse desprezo que o fará cair na loucura e transformá-lo no vilão homicida e o grande inimigo de Batman.

Mais conhecido por comédias como a trilogia “A Ressaca”, Todd Phillips escreveu e realizou um dos filmes mais aguardados do ano, que além de Veneza, ainda passará nos prestigiados festivais de Nova Iorque e Toronto, grandes "rampas de lançamento" para os Óscares. No elenco estão ainda Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy e Brett Cullen.