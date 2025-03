À sete semana de exibição, “Ainda Estou Aqui” voltou a ser o filme mais visto nos cinemas portugueses.

O filme brasileiro levou às salas mais 34.604 espectadores entre 27 de fevereiro e 5 de março, ficando à frente de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", com 31.482 na terceira semana, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

A produção da Marvel fica em primeiro lugar nas bilheteiras nacionais pela diferença de receitas: 219.537 euros para 209.744.

O Óscar de Melhor Filme Internacional conquistado no domingo à noite em Los Angeles (madrugada de segunda-feira em Lisboa), feito inédito para o cinema brasileiro, foi decisivo: a produção de Walter Salles protagonizada por Fernanda Torres praticamente duplicou o número de espectadores, pois fora visto por 17.610 até domingo.

“Ainda Estou Aqui” é o filme brasileiro mais popular nos cinemas portugueses desde que existem registos oficiais (2004, o ano a seguir a "Cidade de Deus"), com 323.210 espectadores.

O filme remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva (Selton Mello), que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva (Fernanda Torres).

Esta adaptação do livro homónimo, de memórias, do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de ambos, relata não só a repressão e os atos de tortura sofridos pelo pai – cujo corpo nunca foi encontrado – como também a capacidade de superação e resistência da mãe até ao final da vida.

