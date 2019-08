Alain Delon, de 83 anos, sofreu um "acidente vascular cerebral e uma ligeira hemorragia cerebral há algumas semanas", estando atualmente a descansar numa clínica na Suíça, anunciou esta quinta-feira (8), o seu filho mais velho, Anthony Delon.

As suas funções vitais estão "perfeitas e a sua condição estabilizada, de acordo com os médicos", disse Anthony Delon, que afirma no seu comunicado que o pai esteve três semanas em tratamento intensivo em Paris.

A comunicação social francesa avança que é grande a preocupação entre os que são próximos da lenda do cinema francês, que terá estado perto de morrer e permanece hospitalizado em estado considerado preocupante pelos médicos.