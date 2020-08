“Alice, Nova Iorque e outras histórias”, cujo título original é “Tales From The Rabbit Hole: A Curious Kitsch Novel”, produzido por Sofia Mirpuri, é a primeira longa-metragem de Tiago Durão.

Em entrevista à Lusa em abril do ano passado em Nova Iorque, aquando da estreia do filme nos Estados Unidos, os dois definiram-no como “um drama satírico”, com momentos de comédia, de reflexões ou divagações filosóficas e em constante referência a obras do cinema e do teatro.