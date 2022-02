O realizador Pedro Cabeleira estreia no festival de cinema de Berlim o filme “By Flávio”, sobre ambição, família e redes sociais, e que foi construído, desde o argumento, com a atriz Ana Vilaça, a protagonista.

É a primeira vez que Pedro Cabeleira e Ana Vilaça estão em Berlim, para mostrarem o filme na competição oficial de curtas-metragens, na qual foram já distinguidos – com o Urso de Ouro – obras de João Salaviza (2012), Leonor Teles (2016) e Diogo Costa Amarante (2017).

“By Flávio” conta a história de Márcia, uma mulher que ambiciona ser bem-sucedida, recorrendo às redes sociais e a um encontro com um famoso ‘rapper’, e que, ao mesmo tempo, tenta ultrapassar as dificuldades de ser mãe solteira.

Pedro Cabeleira escreveu o argumento com Diogo Figueira e com a atriz Ana Vilaça, companheira do realizador e protagonista desta história, passada em Torres Novas.

“Desafiei-a a trabalharmos juntos num projeto, que ela fosse a atriz principal e que trabalhasse na escrita do filme. O Diogo tinha assistido a uma situação na Nazaré, de um filho a tirar fotos à mãe, e não eram fotos de férias, pareciam mais uma ‘photo-shooting’. A partir daqui começámos a pensar”, contou Pedro Cabeleira à agência Lusa.

O filme, com direção de fotografia de Leonor Teles, foi feito numa altura em que Pedro Cabeleira já estava a preparar uma nova longa-metragem - a rodar no final deste ano – e na altura queria explorar um certo tipo de personagem.

“Alguém que fosse uma mãe solteira, mas estivesse ligada a este mundo tecnológico, digital e que tivesse ambições neste mundo, que é super-normal nos dias de hoje”, contou.

A esta personagem feminina, Pedro Cabeleira juntou ainda o universo do hip-hop português, com o ator Tiago Costa a interpretar o rapper Da Chullz, isto porque o realizador já fez ‘videoclips’ para a ‘crew’ Entronka G’s, do Entroncamento.

Pedro Cabeleira / Portugal Film

“By Flávio” – que remete para o nome do filho da protagonista – é a terceira curta-metragem de Pedro Cabeleira, realizador de 29 anos que em 2017 viu a primeira longa-metragem, “Verão Danado”, receber uma menção especial no festival de cinema de Locarno, na Suíça.

Em Berlim, Pedro Cabeleira espera uma boa receção ao filme e reconhece que o festival funciona como uma montra.

“Não há muitos festivais que possam depois dar seguimento ao percurso dos filmes. Nesse sentido é ótimo estar aqui no festival [porque] provavelmente haverá mais festivais a selecionar o filme, terá mais atenção dentro dos festivais pelo facto de ter sido selecionado para a competição de curtas”, disse.

“By Flávio”, com 27 minutos, é uma coprodução luso-francesa das produtoras Primeira Idade e Kometa Films, com distribuição da Portugal Film.

A 72.ª edição do Festival de Cinema de Berlim começa na quinta-feira e termina no dia 20, embora os prémios das competições oficiais sejam anunciados no dia 16.