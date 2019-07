Filmado no deserto de Tabernas, em Espanha, numa fábrica de tecidos de Vizela e no Pinhal de Leiria, a curta-metragem faz com que as paisagens sejam “quase personagens”.

“O filme também tem muito a ver com ter esperança à beira do abismo. E é um filme onde eu quis refletir sobre esta questão de estarmos efetivamente e possivelmente à beira de um abismo como humanos e continuarmos a caminhar alegremente em direção a ele. Para mim, era importante de alguma forma mostrar isto, mas mostrar também alguma esperança, mostrar que pode haver uma possibilidade de mudança”, disse Paulo Furtado.

Segundo o realizador, trata-se de "um filme que não é extremamente narrativo" e que tem como objetivo ser "aberto e aberto a várias interpretações", mas que, em simultâneo, procura que "as pessoas [consigam] entrar neste mundo fundamentalmente criado pelo amor de uma mulher pelo seu filho".

Com ideias para pelo menos mais duas curtas-metragens antes de se lançar numa longa, que já está em processo de escrita, o também músico reconhece que antes quer assistir à reação do público a “Amor Quântico”: “Se o filme não tocar as pessoas, se calhar tudo o que te estou a dizer neste momento, de que estou a escrever e muito confortável, torna-se numa coisa muito desconfortável”.

Paulo Furtado, também conhecido como Legendary Tigerman, reconhece que o filme revela uma “nova faceta” de si que é “bastante pessoal”.

“Há um grande amigo meu que disse que o filme era como estar comigo no Galeto à conversa. Que identifica ali o Paulo Furtado fora de palco, o Paulo Furtado como pessoa anónima, como amigo ou como ser humano que não tem nada a ver com música. E isso para mim acabou por me marcar bastante e me fazer pensar que provavelmente as pessoas verão uma nova faceta de mim que será bastante pessoal”, disse o artista.

Com produção da Bando à Parte, de Rodrigo Areias, “Amor Quântico” tem realização, argumento e música de Paulo Furtado (esta última enquanto Legendary Tigerman), sendo protagonizado por Lucie Lucas e João Melo.