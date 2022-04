Após uma intensa temporada de prémios, Andrew Garfield está pronto para fazer uma pausa na carreira como ator.

A revelação surgiu durante uma entrevista para promover um novo trabalho, a minissérie "Em Nome do Céu", que ficará disponível esta semana no serviço Star do Disney+.

Andrew Garfield esteve a um ritmo imparável no ano passado: além de um certo filme de super-heróis que se tornou o terceiro maior sucesso de sempre nas bilheteiras, foi visto em "Os Olhos de Tammy Faye", com o qual Jessica Chastain ganhou o Óscar de Melhor Atriz, e ele próprio foi nomeado pela segunda vez na carreira para as estatuetas por "tick, tick... BOOM!".

O prémio foi, como se sabe, para Will Smith a 27 de março, 40 minutos após subir ao palco pela primeira vez para dar uma bofetada ao comediante Chris Rock, mas primeiro para apoiar os filmes e depois por causa da temporada de prémios, o ator multiplicou-se em entrevistas e nas presenças em eventos.

"Vou descansar um bocadinho", contou agora à revista Variety.

"Preciso recalibrar e repensar o que quero fazer a seguir e quem quero ser e ser apenas uma pessoa durante algum tempo. Porque, como sabe, a temporada de prémios é uma máquina de lavar", explicou.

Embora não se esteja a queixar sobre o reconhecimento, o veredito está feito: "Preciso ser normal durante algum tempo".