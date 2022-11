Nas últimas semanas, Quentin Tarantino tem lançado uma mão-cheia de opiniões que se tornaram tanto virais como polémicas.

Comentando negativamente o atual domínio dos filmes de super-heróis na indústria e nas salas de cinema, o icónico cineasta falou de uma 'Marvelização' de Hollywood e que as personagens é que eram estrelas de cinema e não os atores que as interpretam, destacando especificamente o Capitão América e Thor. Caracterizou ainda esta como a "pior era de Hollywood".

As declarações foram criticadas por Simu Liu, protagonista de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", que elogiou a diversidade que se vê no ecrã e descreveu a 'Era Dourada' [de Hollywood] como 'branca que se fartava'.

Mas a polémica nas redes sociais que tem entretido defensores e detratores de Tarantino fez ressurgir declarações muito parecidas e ainda mais críticas feitas há cinco anos por Anthony Mackie, o Falcão e o novo Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel.

"Ir aos filmes costumava ser uma experiência, um assunto de família, um evento. Agora, as pessoas vão ver os filmes só porque dizem que vai ser o número um. E toda a gente sabe que o filme é o mau. Vai ler-se uma crítica no [site agregador] Rotten Tomatoes. [Cotação positiva] 75%, é fresco. Devia ir vê-lo. Quando ainda nem se viu o filme. A evolução do negócio... já não existem estrelas de cinema. Do género, o Anthony Mackie não é uma estrela de cinema. O Falcão é uma estrela de cinema", disse o ator em outubro de 2017 na Comic-Con de Londres.

"E é isso que é esquisito. Costuma ser com Tom Cruise e Will Smith e Stallone e Schwarzenegger, quando se ia aos filmes, ia-se ver um filme do Stallone, um filme do Schwarzenegger. Agora, vai-se ver os X-Men. Portanto, a evolução do super-herói significou a morte da estrela de cinema", reforçou.

Anthony Mackie chegou a lamentar que Hollywood fosse diferente em relação à altura em que começou a sua carreira, no início do século, e apenas estivesse interessada em "adolescentes de 16 anos e na China".

Tal como Tarantino, lamentou que agora seja impossível fazer muitos dos filmes clássicos, como "Os Goonies" (1985, de Richard Donner), "Halloween" (1978, John Carpenter) ou "Veio de Outro Mundo" (1982, John Carpenter): "Pensem em alguns dos vossos filmes preferidos ao crescer, esses filmes agora não seriam feitos".

"Vocês veem 'Stranger Things' na Netflix: 'Stranger Things' é 'Os Goonies'", indicou.

E Anthony Mackie partilhava a mesma visão pessimista de Tarantino sobre esta era: "Agora é apenas uma época diferente. [Hollywood faz] filmes para públicos específicos, em vez de fazer apenas bons filmes. E é por isso que as pessoas deixaram de ir ao cinema, porque a maioria dos filmes não presta".

