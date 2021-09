Aos 91 anos, Clint Eastwood não está apenas a realizar e a representar, mas também volta a cavalgar e até a dar alguns socos no seu novo filme, um western chamado "Cry Macho - A Redenção".

A lendária estrela de Hollywood nunca demonstrou muito interesse na reforma. Na nova produção, que estreia esta quinta-feira em Portugal, Eastwood interpreta um ex-campeão de rodeio que é contratado para um último trabalho.

Mike Milo (Eastwood) deve viajar para o México e procurar e trazer para os EUA Rafo, filho do seu ex-chefe, ensinando-o a cavalgar durante essa jornada.

"Este filme demorou 40 anos", diz Eastwood nas notas de produção do filme.

"Sou muito jovem para este papel, por que não realizo e escolhemos Robert Mitchum?", questionou o ator a um produtor na época quando o projeto lhe apareceu aos 58 anos.

Entrando na sua sétima década de carreira, a estrela do Velho Oeste decidiu finalmente assumir o papel, para a alegria do produtor e colaborador de longa data Tim Moore.

"O que toda a agente adora é ver Clint de chapéu e a cavalo", disse Moore no última convenção CinemaCon em Las Vegas.

"Ele não cavalga desde 'Imperdoável'", recordou, referindo-se à produção de 1992 que ganhou o Óscar de Melhor Filme.

“No primeiro dia em que filmamos a cena dele a cavalo, a equipa ficou emocionada. Foi um momento especial”, acrescentou.

Nascido em 1930 e com uma coleção de Óscares no currículo, Eastwood chegou ao estrelato como ator de westerns como "Por um Punhado de Dólares", "Por Mais Alguns Dólares" e "O Bom, o Mau e o Vilão".

O seu trabalho como realizador tem sido prolífico e diversificado, e ele expressou em várias entrevistas o seu desejo de continuar a trabalhar enquanto receber projetos que "valham a pena analisar".

Embora tenha anunciado a sua reforma da representação após "Gran Torino" (2008), Eastwood voltou ao ecrã quatro anos depois com "As Voltas da Vida" e, em seguida, com "Correio de Droga" (2018).

No trailer de "Cry Macho - A Redenção", há várias referências à diferença de idade entre Mike e Rafo, que constroem um relacionamento durante a sua perigosa jornada de volta ao Texas.

“Você costumava ser forte, macho”, diz Rafo, interpretado pelo ator mexicano Eduardo Minett. Ao que Mike, interpretado por Eastwood, responde: "Eu costumava ser muitas coisas."

