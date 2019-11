Com pouco mais de 24 horas de antecedência, a Apple cancelou a antestreia de gala de "The Banker" no encerramento do AFI Fest esta quinta-feira, justificando com "preocupações" sobre o filme.

Pouco depois, soube-se a razão: Cynthia e Sheila Garrett acusam o meio-irmão, o co-produtor Bernard Garrett Jr., de ter abusado sexualmente delas durante vários anos durante a década de 70.

O filme baseia-se na história verídica do seu pai, Bernard Garrett (interpretado por Anthony Mackie), e Joe Morris (Samuel L. Jackson), empresários negros que após terem sucesso no negócio imobiliário na Califórnia, compraram secretamente dois bancos no Texas com o objetivo de fazer empréstimos à comunidade negra.

Tratando-se da década de 1950 nos EUA, antes do Movimento das Liberdades Civis encabeçado por Martin Luther King, eles recrutaram um jovem branco (Nicholas Hoult) para ser o líder de fachada da sua empresa em que fingiam ser o porteiro e motorista.