As reações ao primeiro trailer de "Aquaman e o Reino Perdido", lançado na quinta-feira, tem sido largamente positivas, mas não outras, incluindo "memes" e "screen captures", sobre a aparição de Amber Heard como Mera.

A situação tem uma fácil explicação: o momento é um "piscar de olhos", a 14 segundos do final do trailer, que tem dois minutos e 38 segundos.

As reações nas redes sociais dividem-se entre as fortes críticas à reduzida participação da atriz, falando de uma "cobardia" do estúdio Warner Bros. (dona da DC Studios), e os que defendem que ainda teve tempo a mais e devia ser completamente cortada da versão final do filme.

A este clima não é alheio o facto de este ser o seu primeiro projeto a chegar aos cinemas desde que perdeu em junho do ano passado o mediático julgamento por difamação nos EUA que a opôs ao antigo marido Johnny Depp.

Também circula uma "teoria da conspiração": para alguns, a Mera furiosa e a a bater contra um vidro não é uma escolha inocente do estúdio e teve a intenção de denegrir a atriz após as controversas revelações sobre violência doméstica que surgiram durante o julgamento.

Na altura, Amber Heard também testemunhou que a Warner Bros., que é dona da DC Comics, não a queria no filme e o seu papel foi substancialmente cortado em relação ao que estava no argumento original.

Pouco depois, começaram a circular notícias de que apenas entra "em cerca de dez minutos", uma especulação renovada agora pelo trailer.

No seu depoimento, Walter Hamada, antigo responsável pela DC Studios, esclareceu que o envolvimento de Heard na sequela sempre foi planeado para ser pequeno pois a história centrava-se na relação de Aquaman/Arthur Curry (Jason Momoa) com o seu irmão Orm (Patrick Wilson).

Esta versão foi sustentada pelas declarações numa entrevista esta semana do realizador James Wan à revista Entertainment Weekly que contrariam a atriz: "Desde o início que sempre apresentei isto a toda a gente. O primeiro ‘Aquaman’ foi a jornada de Arthur e Mera. O segundo filme seria sempre Arthur e Orm. Portanto, o primeiro foi um filme de ação e aventura de romance, o segundo é um filme de ação e aventura de 'bromance'".

"Tendo falhado em derrotar Aquaman da primeira vez, o Black Manta, ainda impulsionado pela necessidade de vingar a morte do seu pai, não poupará esforços para finalmente derrubar Aquaman. Desta vez, Black Manta está mais forte que nunca, empunhando o poder do mítico Tridente Negro, que liberta uma antiga e maligna força. Para o derrotar, Aquaman irá precisar do seu irmão aprisionado, Orm, o antigo Rei de Atlântida, para uma improvável aliança. Juntos, eles terão de deixar de lado as suas diferenças para proteger o reino, salvar a família de Aquaman e o mundo da destruição irreversível", resume a sinopse oficial.

"Aquaman e o Reino Perdido" chega aos cinemas portugueses a 19 de dezembro.

TRAILER LEGENDADO.